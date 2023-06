F1 Manager 2023: il Gameplay Trailer svela la data del gestionale sulla Formula Uno

I bolidi di F1 Manager 2023, il gestionale sulla Formula Uno di Frontier Developments, sono sulla griglia di partenza e scaldano i motori per sfrecciare su PC e console, come confermano gli sviluppatori inglesi annunciando la data di lancio in chiusura del nuovo Gameplay Trailer.

Il nuovo capitolo del gestionale sportivo di Frontier ambientato nell'universo della Formula Uno promette di essere ancora più immersivo, profondo e ricco di contenuti rispetto all'edizione della passata stagione (a proposito, qui trovate la nostra recensione di F1 Manager 2022)

I giocatori che assumeranno il ruolo di Team Principal in F1 Manager 2023 avranno accesso a tutte le attività gestionali delle scuderie dell'attuale stagione del Campionato Mondiale di Formula Uno. Sul fronte strettamente ludico, ci sarà quindi spazio per ben 23 gare, 6 eventi Sprint, nuove auto e circuiti inediti come il tracciato cittadino di Las Vegas.

Tra gli interventi compiuti da Frontier Developments per espandere l'esperienza di gioco offerta ai patiti della serie, è poi impossibile non citare l'introduzione di funzionalità gestionali avanzate che puntano a offrire un approccio totalmente simulativo agli aspetti più importanti della propria scuderia, dalla messa a punto delle auto alla pianificazione delle strategie, fino a toccare le presentazioni in stile televisivo e gli ordini di scuderia da impartire ai propri piloti tra duelli, incidenti, sorpassi, rettilinei e traiettorie.

Il nuovo video gameplay di F1 Manager 2023 conferma che il gestionale automobilistico di Frontier sarà disponibile a partire dal 31 luglio su PC (Steam ed Epic Games Store), PS4, Xbox One e in versione ottimizzata su PlayStation 5 e Xbox Series X|S.