F1 Manager 2023 è realtà: i bolidi del gestionale sulla Formula Uno sfrecciano in video

Di ritorno dallo spazio siderale di Elite Dangerous, i ragazzi di Frontier Developments annunciano ufficialmente F1 Manager 2023, il nuovo capitolo del gestionale sportivo ambientato nell'universo della Formula Uno.

L'esperienza ludica confezionata dalla software house inglese promette di essere ancora più simulativa, profonda e ricca di contenuti rispetto a quanto proposto lo scorso anno. Tutti i Team Principal che assumeranno il controllo di una delle scuderie di F1 Manager 2023 avranno accesso a 23 gare, 6 eventi Sprint, nuove auto e circuiti inediti come il tracciato cittadino di Las Vegas, oltre a delle meccaniche di gameplay originali.

Tra le migliorie apportate da Frontier Developments all'impianto ludico del passato capitolo, citiamo l'introduzione di funzionalità gestionali avanzate, con un approccio totalmente simulativo agli aspetti più dirimenti della propria scuderia, dalla messa a punto delle auto alla pianificazione delle strategie di gara.

Ad accompagnare il tutto troveremo anche un comparto grafico in stile televisivo, grazie al quale poter vivere in prima persona le emozioni offerte dalle gare tra sorpassi, duelli, incidenti e traiettorie. Il lancio di F1 Manager 2023 è previsto più avanti nel 2023 su PC (Steam ed Epic Games Store), PS4, Xbox One e in versione ottimizzata su PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Date un'occhiata alle immagini e al video di presentazione di F1 Manager 2023 e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate dell'ultima esperienza gestionale firmata da Frontier Developments.