F1 Manager 2023: il lato simulativo del gestionale sulla Formula Uno in video

Mancano ormai poche settimane alla data di lancio di F1 Manager 2023, e così i ragazzi di Frontier Developments confezionano un nuovo video diario di sviluppo per descrivere gli interventi compiuti sul 'lato simulativo' delle gare da disputare nel gestionale sulla Formula Uno.

La nuova esperienza interattiva firmata dalla software house inglese punta a offrire delle meccaniche di gameplay più immersive, profonde e ricche di contenuti, evolvendo e potenziando quanto proposto dal capitolo precedente.

In quest'ottica rientrano gli sforzi profusi da Frontier per rendere più simulative e realistiche le gare di F1 Manager attraverso una nuova Intelligenza Artificiale per i piloti. Grazie a questa IA potenziata, la speranza degli sviluppatori è quella di restituire a schermo delle corse più dinamiche, con piloti che valuteranno in tempo reale le azioni da compiere per superare il diretto avversario, riguadagnare posizioni e sfruttare a proprio vantaggio le situazioni dinamiche che si verranno a creare nel corso della gara.

Non meno interessanti sono poi gli interventi compiuti dal team britannico per espandere il gameplay attraverso delle funzionalità gestionali più avanzate per la messa a punto delle auto, la pianificazione delle strategie di gara, gli ordini di scuderia da impartire ai piloti e il rapporto con la stampa nelle presentazioni in stile televisivo.

F1 Manager 2023 sarà disponibile a partire dal 31 luglio su PC, PS4, Xbox One e in versione ottimizzata su PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Prima di lasciarvi al nuovo video diario, vi ricordiamo che su Everyeye potete leggere la nostra recensione di F1 Manager 2022.