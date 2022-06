F1 Manager 22: dietro le quinte e prima immagine in-game per il gestionale della Formula 1

In vista dell'uscita fissata nel corso dell'estate, i ragazzi di Frontiers Development ci hanno portato dietro le quinte dello sviluppo di F1 Manager 2022, gioco che permetterà a tutti gli appassionati di calarsi dei panni di team principal e di gestire un team di Formula Una.

Il filmato, che a quanto pare rappresenta il primo episodio di una serie di Behind the Scenes, si concentra s'intitola Be the Boss e offre i contributi di Ross Brawn (attuale dirigente della F1 oltre che pluri-campione del mondo con Ferrari e Brawn GP), David Croft (commentatore per Sky Sport UK) e dei membri del team di sviluppo. Brawn e Croft hanno enfatizzato il ruolo, carico di responsabilità, del Team Principal, al quale spettano tutte le decisioni più importanti sulla gestione del team fuori e dentro la pista. F1 Manager 2022 offrirà ai suoi giocatori tutte le informazioni necessarie per aiutarli a scegliere le strategie, gestire la produzione dei componenti nei quartier generali e assumere i migliori talenti sulla piazza.

Attraverso i canali social, i ragazzi di Frontiers Entertainment hanno anche pubblicato il primo screenshot in-game di F1 Manager 2022 portandoci nell'abitacolo della Red Bull di Sergio Perez, che necessita di un cambio gomme per affrontare la pista bagnata. L'immagine evidenzia un discreto livello di dettaglio, più che soddisfacente per un gioco il cui obiettivo non è quello di mettere i giocatori alla guida delle monoposto. Cosa ne pensate? F1 Manager 2022 è atteso in estate su PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC via Steam ed Epic Games Store.