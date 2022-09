F1 Manager 22 vi trasforma in Team Principal: come se la cava il manageriale di Frontier?

Dopo anni trascorsi ai volanti virtuali delle classiche simulazioni di Formula 1, da quest'anno potete scendere dall'abitacolo e posizionarvi al muretto con F1 Manager 22, nuovo gestionale di Frontier Developments che intende trasformarvi in Team Principal più in gamba di Binotto, Horner e Wolff. Lo abbiamo provato per voi, ecco cosa ne pensiamo.

Se siete tra coloro che hanno criticato le decisioni di Mattia Binotto al muretto della Ferrari, adesso potete dimostrare di saper fare di meglio con F1 Manager 22, un titolo che nel corso della nostra prova ha messo in mostra valori produttivi sorprendentemente alti, dimostrandosi anche molto divertente. Le gestione manageriale si è rivelata complessa e profonda al punto giusto, nonché ricca di chicche che sapranno fare la felicità degli appassionati, come le campionature dei team radio.

Questa prima incursione di Frontier Developements nella Formula 1, che potrebbe trasformarsi in una serie annuale, non presenta difetti di sorta, piuttosto lascia solo intravedere qualche mancanza probabilmente dovuta alla giovinezza del progetto. Sono assenti, ad esempio, la modalità multigiocatore e la possibilità di creare un team personalizzato (in compenso ci sono le licenze di tutte e dieci le squadre del circus), mancanze che potrebbero essere colmate con delle eventuali uscite future. Nel frattempo, godetevi la nostra Video Recensione di F1 Manager 22, che tra l'altro risulta già essere disponibile all'acquisto su PS4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC. Se non vi basta, abbiamo anche la recensione testuale di F1 Manager 22.