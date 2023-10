F1 Manager 23 è un flop: Frontier si prepara a un'ondata di licenziamenti

Nonostante l'ultima iterazione del brand si sia dimostrata di buonissima qualità, come spiegato nella nostra recensione di F1 Manager 23, l'opera targata Frontier Developments non ha raggiunto i risultati di vendita sperati e, di conseguenza, lo sviluppatore si trova a dover prendere decisioni difficili per il suo futuro.

Come riportato dal portale Games Industry, dai risultati finanziari della compagnia pubblicati a settembre emerge che i ricavi di Frontier sono diminuiti dell'8% rispetto ai dati relativi all'anno precedente, con una perdita operativa di 26,6 milioni di sterline rispetto a un utile operativo di 1,5 milioni di sterline sempre di un anno prima. Tra i fattori che hanno portato al calo si cita in particolare le difficoltà a livello commerciale dalla serie F1 Manager, con l'edizione 2023 che ha registrato vendite inferiori alle aspettative.

Di conseguenza lo studio inglese ha annunciato durante un meeting con gli investitori di aver pianificato il licenziamento di un numero non meglio specificato di dipendenti in modo così da "riorganizzare le proprie forze dopo un periodo di risultati finanziari deludenti e le attuali condizioni dell'industria più impegnative". Con il piano di revisione che si sta mettendo a punto, l'obiettivo che gli autori di F1 Manager 23 si sono posti è di ridurre i costi operativi annuali del 20%: per riuscirci, l'azienda dovrà effettuare licenziamenti, bloccare momentaneamente le assunzioni e limitare le spese. Frontier punta a concludere la revisione e le conseguenti azioni entro l'inizio del 2024, con aggiornamenti sulla situazione in arrivo assieme ai prossimi risultati finanziari della compagnia previsti per gennaio 2024.

In ogni caso Frontier sottolinea che le altre sue IP "continuano a registrare risultati in linea con le aspettative" ed è ottimista sul lancio di Warhammer Age of Sigmar Realms of Ruin previsto per il 17 novembre 2023. I dirigenti della software house sono inoltre fiduciosi sulla possibilità di rispettare i risultati economici stimati per l'anno fiscale 2024, mentre gli effetti dei cambiamenti previsti con la revisione dovrebbero vedersi nell'anno fiscale 2025.