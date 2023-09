F1 Manager 23: guida e trucchi per cominciare la carriera di Team Principal

Raggiungere il successo in Formula 1 è un affare piuttosto complicato. Seppur indispensabile, non basta un ottimo pilota: sono necessarie anche una monoposto perfetta e una gestione del team adeguata. F1 Manager 23, ultimo manageriale di Frontier, si concentra proprio su quest'ultima sfera della massima competizione automobilistica internazionale.

Nonostante i numerosi strumenti che mette a disposizione agli aspiranti Team Principal, F1 Manager 23 non è un gioco eccessivamente complicato. Pur non risultando immediato come un gioco di corse classico, in cui basta selezionare un'automobile e cominciare a guidare, può essere approcciato da chiunque, a patto che gli venga dedicata la giusta dose di pazienza e attenzione. Per questo motivo, abbiamo ben pensato di offrire ai principianti alcuni importanti suggerimenti per cominciare al meglio la carriera manageriale.

Sviluppare la monoposto

Prima di cominciare una stagione, dovete assolutamente passare per il reparto di Ricerca e Sviluppo al fine di offrire le giuste indicazioni per il miglioramento della vettura e sfruttare al massimo il tempo concesso in Galleria del Vento e CFD (Computational Fluid Dynamics). F1 Manager 23 offre numerose opzioni per la progettazione della monoposto, ma la decisione più importante che dovete prendere è relativa ai componenti da sviluppare per primi. Ciò dipende in larga parte dal team che avete scelto: le Williams, ad esempio, sono già molto efficaci con un assetto scarico, oltre che già dotate di un'elevata velocità di punta, di conseguenza hanno bisogno di migliorare la percorrenza in curva con assetti carichi. La schermata di analisi dell'auto vi offre tutte le informazioni di cui avete bisogno per indirizzare lo sviluppo ed include anche un comodo tool comparativo che consente di mettere a confronto le prestazioni della propria monoposto con le altre presenti nello schieramento.

Nel corso della stagione, dopo un certo numero di gare, è possibile riprendere lo sviluppo della vettura. In questi frangenti dovete tenere in debita considerazione anche i circuiti in calendario immediatamente successivi. Tracciati come Monaco necessitano di un elevato carico aerodinamico, mentre piste come Monza l'esatto opposto. F1 Manager 23 ha introdotto anche un nuovo parametro, quello della durabilità: sostanzialmente ogni componente ha una durata prestabilita, superata la quale necessita di una sostituzione.

Una volta che avete deciso quale area privilegiare, dovete imparare a conoscere anche le singole parti su cui bisogna intervenire. Se volete incrementare la velocità, ad esempio, dovete concentrarvi sul Sottoscocca, l'Alettone Anteriore e l'Alettone Posteriore. Tra questi tre il Sottoscocca è sicuramente il più importante, mentre l'Alettone Posteriore risulta essere quello meno decisivo. Non andrebbero ignorati neppure il Telaio, le Sospensioni e le Pance Laterali, ma dal momento che questi funzionano più che altro da moltiplicatori piuttosto che da fattori decisivi, e le risorse sono limitate (occhio al budget cap), per la velocità è meglio concentrarsi sulle prime tre componenti che abbiamo citato.

Se invece volete migliorare la manovrabilità della vettura nei tratti guidati, allora dovete prestare attenzione ai parametri della Sterzata a Bassa Velocità, Media velocità e Alta velocità. È possibile intervenire con decisione su di essi modificando il Flusso d'Aria delle Pance Laterali. Incrementando il Flusso d'Aria Anteriore si ottiene un miglioramento della Sterzata nelle curve a bassa e media velocità, mentre incrementando il Flusso d'Aria Centrale si guadagna nella percorrenza delle curve a media e alta velocità. Un altro importante parametro da tenere sott'occhio è il raffreddamento. Delle gomme nel giusto range di temperature offrono maggior libertà nella scelta della strategia in gara. Un motore che si raffredda in maniera efficace, invece, tiene al riparo da guasti e rotture, permettendo ai singoli componenti di essere utilizzati per un maggior numero di gare nel corso di una stagione. Tali accorgimenti contribuiscono a salvaguardare i costi e rimanere tranquillamente al di sotto del budget cap.

Infine, è cruciale bilanciare al meglio le ore in Galleria del Vento e nelle simulazioni di fluidodinamica (CFD). Il tempo che viene concesso per quest'importante tipologia di test si resetta più volte durante la stagione, più precisamente ogni due mesi, dunque nel corso di un anno avrete a disposizione un totale di sei periodi di test per l'aerodinamica. Il primo può essere impiegato esclusivamente per la progettazione della vettura attuale, mentre i rimanenti cinque offrono spazio anche per la ricerca per la stagione successiva. Il nostro consiglio è quello di utilizzare tutte le ore che vi vengono concesse, senza perderne nemmeno una, visto che vengono periodicamente resettate.

Non è facile ottenere il giusto bilanciamento, dal momento che lo sviluppo di determinati aspetti può peggiorarne altri. È di vitale importanza, come abbiamo già visto, conoscere i punti di forza e le debolezze della propria vettura (in modo da stabilire a priori su cosa concentrarsi), conoscere sempre la tipologia di circuiti in calendario (così da indirizzare lo sviluppo nella giusta direzione - serve a ben poco sviluppare velocità se Monaco è dietro l'angolo) e gestire bene il tempo e il denaro (destreggiandosi tra i componenti per l'uso immediato e quelli per la stagione seguente). Occhio al futuro, sempre.

Gli sponsor: importante fonte di denaro

Senza soldi non si va da nessuna parte e gli sponsor rappresentano una delle fonti più importanti, dunque è bene che li coccoliate. I vostri sponsor vi assegneranno automaticamente una serie di obiettivi, ai quali andranno ad aggiungersene altri opzionali che possono essere accettati o meno alla vigilia di ogni corsa. Portarli a termine vi garantirà un quantitativo tutt'altro che irrisorio di entrate, ma attenzione: se non centrate determinati obiettivi riceverete delle penalità! Per questo motivo vi suggeriamo di accettare solamente gli obiettivi che siete sicuri di poter conseguire.

In pista!

Le Prove Libere rappresentano un'occasione imperdibile per testare i nuovi componenti che avete sviluppato e mettere a punto l'assetto della vettura. È importante condurle al meglio, in questo modo il vostro pilota otterrà una buona confidenza con la monoposto, migliorerà le sue prestazioni nel corso del weekend (superando e difendendo con maggiore efficacia) e ridurrà al minimo gli errori.

Durante le prove libere spedite il vostro pilota in pista e aspettate che completi almeno 15 giri: solo in questo modo sarà in grado di offrirvi il suo feedback permettendovi, se lo ritenete necessario, di intervenire su differenti parametri di regolazione. In alternativa potrete anche decidere di assecondare le sue richieste, dopotutto è lui che guida! Impiegando bene il tempo a vostra disposizione otterrete il giusto assetto già al termine della prima sessione, con quelle successive che fungeranno da affinamento. Nei weekend con le Sprint Race dovrete essere ancora più efficienti, dal momento che le sessioni di Prove Libere sono ridotte da tre a due.

La partenza è un momento decisivo della gara, dunque preparate al meglio il vostro pilota. Chiedetegli di essere aggressivo, di abilitare la Modalità Push e impiegare l'ERS. Una buona partenza, oltre ad offrirgli la possibilità di guadagnare qualche posizione fin da subito, lo porrà nelle migliori condizioni quando, qualche giro dopo, potrà finalmente usare il DRS per effettuare dei sorpassi.

La strategia

Scegliere la giusta mescola delle gomme è importantissimo in F1 Manager 23, esattamente come nella realtà. A tal proposito, a giudicare dal feedback della community, sembra che nel manageriale le gomme si degradino più lentamente, rendendo consigliabile utilizzare delle mescole mediamente più morbide rispetto a quelle utilizzate dai piloti reali.

Vi consigliamo dunque di dare un'occhiata alle strategie utilizzate dai veri team nel corso dell'attuale stagione e di "copiarle" utilizzando delle gomme di uno step inferiore. Ad esempio, al posto di un treno duro, potete provare ad impiegarne uno medio. Nella Formula 1 moderna non esistono i rabbocchi di carburante, ma la gestione dello stesso può fare un'importante differenza. Nelle prime fasi di gara, ad esempio, potete sfruttare al massimo la Push Mode in modo da consumare il carburante più velocemente. Questo vi consentirà di avere una vettura più leggera nelle vasi più avanzate. C'è sempre tempo per salvaguardare il carburante residuo: ad esempio, inseguire da vicino un avversario e usare il DRS fa risparmiare carburante. Inoltre, a differenza di quanto accade nella realtà, in F1 Manager 23 non si incorre in nessuna penalità se si rimane a secco nel giro di rientro dopo aver tagliato la linea del traguardo.

Non dimenticate inoltre di allenare i vostri meccanici ad eseguire i Pit Stop, affinché siano abbastanza efficaci in gara. Delle soste rapide rappresentano una ghiotta occasione per limare dei secondi preziosi sulla vettura davanti a voi. Tenete tuttavia sempre sotto controllo lo stress della vostra squadra, poiché il lavoro eccessivo può indurre i meccanici a compiere degli errori.

Gli imprevisti: condizione metereologiche e Safety Car

La strategia è importante, ma lo è anche reagire prontamente agli imprevisti che inevitabilmente vengono a presentarsi durante le gare. Imprevisti che, con la giusta prontezza, possono anche essere trasformati in occasioni fruttuose. Un esempio? Se comincia a piovere e vi trovate vicino all'imbocco della pit lane, potrebbe essere saggio entrare subito e giocarsi la carta delle intermedie, guadagnando del tempo prezioso su coloro che vi precedono e sono costretti a completare un intero giro sotto la pioggia prima di poter rientrare ai box. Approfittate inoltre della Safety Car in pista per effettuare un pit stop, dal momento che si risparmia un sacco di tempo (le altre vetture procedono più lentamente in pista). Sotto regine di Safety Car non dovete inoltre dimenticarvi di abilitare la modalità di ricarica della batteria, risparmiare carburante e tenere le gomme in temperatura, per evitare che diventino troppo fredde. Meglio non farsi trovare impreparati alla ripartenza, altrimenti si rischia di essere superati da più di una vettura.