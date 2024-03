F1 Manager 24: i bolidi di Formula Uno sfrecciano nel Reveal Trailer del nuovo gestionale

Dopo aver festeggiato il successo di lancio di Football Manager 2024, le alte sfere di Frontier Developments scaldano i motori e presentano ufficialmente F1 Manager 2024, il nuovo gestionale sportivo dedicato alla Stagione '24 del Campionato Mondiale di Formula Uno.

Il teaser trailer che svela la prossima iterazione dell'esperienza manageriale firmata dalla software house inglese campeggia sulla pagina di F1 Manager 2024 aperta per l'occasione dai curatori di Steam, con tanto di informazioni preliminari sui contenuti e sulle novità che interesseranno il titolo rispetto a quanto sperimentato nell'episodio dello scorso anno.

La sinossi ufficiale di F1 Manager 2024 lo descrive come un progetto particolarmente profondo e stratificato, con tutti gli aggiornamenti che hanno coinvolto le scuderie, le monoposto, i team principal e i format, a cominciare da quello della Sprint F1.

Per la prima volta nella serie, i fan vecchi e nuovi di manageriali sulla Formula Uno potranno creare la propria squadra e personalizzare ogni singolo elemento delle vetture, dall'assetto alla livrea passando per il logo e le tute da gara; non mancheranno poi le attività da svolgere a bordopista per ingaggiare il personale più qualificato e i piloti più talentuosi, con tanto di trattative da avviare con gli sponsor per attingere agli introiti pubblicitari e garantirsi i fondi necessari per gestire nel migliore dei modi la scuderia.

La commercializzazione di Football Manager 2024 è prevista in estate su PC (Steam ed Epic Games Store), PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Fateci sapere con un commento che cosa ne pensate di questo nuovo manageriale sulla Formula Uno dando un'occhiata al video e alle immagini che trovate in cima e in calce alla notizia, ma prima vi invitiamo a leggere la nostra recensione di F1 Manager 2023.