F1 Mobile Racing: debutta il primo torneo esport mobile di Formula 1

Appassionati delle monoposto unitevi: la prima competizione esport mobile dedicata alla Formula 1 ha ufficialmente debuttato nella giornata di ieri. La F1 Mobile Racing è un torneo ufficialmente supportato dalla Formula 1 e si svolge interamente da app. Non è legato alla F1 Esports Series, torneo che vede campione del mondo il nostro Tonizza.

La competizione durerà quattro mesi e la finalissima è prevista per dicembre. I giocatori parteciperanno ai campionati di qualificazione mensili, completando le sfide e scalando le classifiche.

I campionati verranno resettati alla fine di ogni mese e i piloti con le migliori prestazioni di ciascuna Lega mensile potranno qualificarsi per la fase finale. La competizione purtroppo non prevede alcuna diretta o canale dedicato, quindi tutte le informazioni verranno fornite direttamente nell'app.

Le finali saranno divise in tre turni di tre giorni, con i migliori piloti sulla griglia di partenza. Nel corso dei mesi ci saranno diversi premi intermedi messi in palio per i migliori piloti, mentre coloro che raggiungeranno anche la finale riceveranno ulteriori premi esclusivi in game.

La finalissima incoronerà il campione assoluto che riceverà un trofeo e il titolo ufficiale di campione di F1 Mobile Racing.

"Gli esport su dispositivi mobili sono un settore in forte espansione in quanto la generazione Z e la generazione Alpha trascorrono più tempo giocando sui loro telefoni", ha affermato Julian Tan, responsabile delle iniziative di business digitale e degli esport in Formula 1.

L'app ufficiale F1 Mobile Racing, sviluppata da Codemaster, è disponibile gratuitamente su dispositivi Android e iOS. La competizione è già visibile per i giocatori grazie all'ultimo aggiornamento.