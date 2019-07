F1 Pro Series: selezionati i piloti del campionato, due gli italiani scelti

Nei giorni scorsi si è svolto il processo di selezione da parte delle scuderie di Formula 1 in previsione dell'avvio della nuova edizione del campionato esport. Alla fine di questa Pro Draft, dieci fortunati piloti virtuali sono stati scelti dalle squadre che partecipano a questa stagione.

Ecco i nomi delle scuderie coinvolte: Alfa Romeo Racing F1 Esports, Ferrari Driver Academy (nonostante all'inizio una partecipazione del cavallino rampante non fosse cosi sicura), Haas F1 Team Esports, McLaren Shadow, Mercedes, AMG Petronas Esports, Red Bull Racing Esports, Renault Sport Team Vitality, Scuderia Toro Rosso Esports, SportPesa Racing Point F1 Esports Team Williams Esports.

Questi dieci sono stati selezionati da un pool complessivo di 109.000 partecipanti. In tutto il mondo. Quarantuno di loro sono riusciti ad avere accesso alla competizione finale. Gli undici più lenti sono stati eliminati mentre i restanti giocatori hanno costituito il pool di candidati per le squadre di F1.

I dieci driver sono i seguenti:

Simon Weigang, Germania, scelto da Renault Sport Team Vitality; Floris Wijers, Olanda scelto da Haas F1 Team Esports; Isaac Price, Regno Unito scelto da Williams Esports; Nicolas Longuet, Francia scelto da Red Bull Racing Esports; Lucas Blakeley, Regno Unito scelto da SportPesa Racing Point F1 Esports Team; Allert van der Wal, Olanda scelto dalla McLaren Shadow; Kimmy Larsson, Svezia scelto da Alfa Romeo Racing F1 Esports; Daniel Shields, Australia, scelto da Mercedes AMG Petronas Esports.

E, infine, due italiani. Non male, su dieci selezionati.

David Tonizza e Manuel Biancolilla sono stati scelti rispettivamente dalla Ferrari Driver Academy e dalla Scuderia Toro Rosso Esports. Solo l'Italia, i Paesi Bassi e il Regno Unito hanno visto qualificare due giocatori nel campionato F1.

Tutti e dieci i piloti si stanno unendo ai rispettivi team per preparare le dodici gare che faranno parte della serie New Balance Esports Pro. I quattro eventi con tre gare ciascuno si svolgeranno l'11 settembre, il 2 ottobre, il 6 novembre e infine il Gran Finale del 4 dicembre. Un totale di $ 500.000 (ovvero più del doppio del prize pool dello scorso anno) sarà messo in palio.

Le iscrizioni per la prossima stagione sono già aperte. Se volete allenarvi per tentare la sorte, potete iniziare dando un'occhiata ai nostri consigli su come padroneggiare al meglio F1 2019.