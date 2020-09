Fabio Rovazzi: chi è l'interprete di Morte in Call of Duty Warzone

A partire da oggi 8 settembre, il battle royale di Activision vede l’arrivo di un nuovo operatore, chiamato Morte, realizzato utilizzando le fattezze del nostro Fabio Rovazzi. Scopriamo le origini del personaggio di Rovazzi e il percorso che l’ha portato a diventare uno dei nostri artisti più poliedrici e popolari.

Fabio Rovazzi nasce il 18 gennaio 1994 a Milano, città in cui cresce e, fin da ragazzo, inizia a collaborare con alcuni artisti e personaggi della musica, tra i quali spiccano J-Ax e Fred De Palma. Nel 2016 viene pubblicato il suo primo singolo, Andiamo a Comandare, che spopola fin da subito soprattutto su YouTube, raccogliendo in breve tempo milioni di visualizzazioni (ad oggi se ne contano ben 182 milioni) e diventando uno dei tormentoni estivi più conosciuti e longevi degli ultimi anni, fino ad ottenere un disco di platino. Sempre nel 2016 viene pubblicato il suo secondo singolo, dal titolo Tutto Molto Interessante, mentre l’anno successivo è la volta di Volare, prodotto in collaborazione con che Gianni Morandi.

Grazie al successo dei suoi brani musicali, Rovazzi ottiene negli anni successivi alcuni ruoli di rilievo sul piccolo e sul grande schermo, arrivando a condurre programmi del calibro di Sanremo Giovani e Quelli Che Il Calcio e recitando in alcuni film italiani. Sul palco dell’Ariston è poi salito nel 2019, portando le sue performance in diretta a Sanremo con Andiamo a Comandare e tutti i suoi altri singoli.

Grazie alla sua interpretazione dell'operatore italiano Morte in Call Of Duty Warzone, Fabio Rovazzi muove i suoi primi passi anche all’interno del mondo videoludico, e chissà che non sia il preludio di un percorso molto più lungo e di successo anche in questo medium.