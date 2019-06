Fable 4 è nei piani di Microsoft? Phil Spencer commenta, ma non si sbilancia

Fable 4 è stato sicuramente uno tra i giochi più rumoreggiati durante il percorso di avvicinamento all'E3 2019. In occasione della conferenza Microsoft, tuttavia, non è giunto alcun annuncio in merito a novità per l'IP.

Le voci di corridoio tuttavia non sembrano fermarsi, con parte della community videloudica che spera che il misterioso RPG di Playground, team noto per il proprio lavoro sul brand di Forza Horizon, possa rivelarsi un nuovo episodio della saga. Ad ora, tuttavia, la Casa di Redmond non ha offerto conferme in tal senso, ed ha invitato i fan ad avere pazienza. Sull'argomento, si è infine pronunciato anche Phil Spencer, nel corso di un'intervista concessa alla Redazione di Kotaku.



Alla richiesta del sussistere di eventuali comunicazioni connesse a Fable, il volto del gaming in Casa Microsoft, non si è voluto esporre eccessivamente. In risposta, ha dunque dichiarato: "[risate] Adoro il fatto che Fable sia arrivato [su Xbox One tramite retrocompatibilità]. Voglio essere certo che, quando parliamo di progetti futuri, che si tratti o meno di Fable, il team si senta molto solido in merito a ciò che sta realizzando". Un concetto ulteriormente approfondito in seguito, con Spencer che ha evidenziato la rilevanza del comunicare al pubblico l'esistenza di un progetto con le giuste tempistiche. Dopo aver specificato "non sto facendo un commento specifico riguardo a Fable; riguarda ogni cosa nel protfolio", Spencer ha infatti sottolineato l'importanza di rilasciare informazioni quando vi è una visione chiara di cosa si sta cercando di realizzare, con quali obiettivi qualitativi e un'idea approssimativa di quando potrebbe essere pubblicato.



Per ora, dunque, nessuna conferma in merito alla presenza di un Fable 4 nei piani di Microsoft. In attesa di eventuali aggiornamenti, voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe veder tornare operativa l'IP?