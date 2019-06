Fable 4 vittima di un potenziale leak: informazioni svelate in anticipo rispetto all'E3?

Dopo che Fable IV è stato avvistato su Mixer, piattaforma di proprietà di Microsoft, si sono intensificati i rumor che vorrebbero il gioco essere tra i protagonisti dell'E3 2019 della Casa di Redmond.

Questa volta la fonte del presunto leak è Reddit: sulla nota piattaforma ha infatti fatto la propria comparsa un misterioso video, che potrebbe aver anticipato il primo trailer dedicato al gioco. Tuttavia, in seguito alla sua pubblicazione, che il filmato incriminato è stato rapidamente oggetto di rimozione e non risulta dunque ora più visionabile.



Tuttavia, alcune delle informazioni ad esso collegate risultano ancora raggiungibili. Secondo queste ultime, l'eventuale Fable 4 potrebbe includere al suo interno un ricco editor per la creazione del proprio personaggio. Il titolo offrirebbe una visuale sia in prima sia in terza persona all'interno di un mondo aperto e sarebbe stato sviluppato tramite Unreal Engine. Disponibili al suo interno anche alcune meccaniche di tipo multiplayer. Il nostro alter ego videoludico potrebbe non avere a disposizione alcun tipo di arma da fuoco e, elemento interessante, potrebbe decidere di non voler diventare un eroe. Segnalata infine anche la possibilità di edificare città.



Ad ora vi invitiamo, come di consueto, ad interpretare la segnalazione come un rumor non confermato. Sperare, tuttavia, non costa nulla, e l'Electronic Entertainment Expo è sempre più imminente: l'appuntamento per saperne di più è con la conferenza Microsoft E3 2019!