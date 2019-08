Fable 4 per PC, Xbox One e Scarlett sarà annunciato all'X019 Fan Fest di novembre?

Le recenti dichiarazioni di Aaron Greenberg sulle sorprese che ci attendono durante l'X019 Fan Fest hanno riacceso le speranze di chi, guardando al futuro di Xbox Scarlett e all'ultima parte del ciclo vitale di Xbox One, non vede l'ora di assistere all'annuncio ufficiale di Fable 4.

Il dirigente di Microsoft a capo della divisione marketing di Xbox si è detto certo del fatto che nel corso del Fan Fest che avrà luogo a Londra nel corso del mese di novembre ci sarà "un grande spettacolo" con "tantissime sorprese in programma".

Nonostante il focus dell'evento debba essere rappresentato dai videogiochi in uscita su PC Windows 10 e Xbox One tra la fine del 2019 e la primavera del 2020, la vetrina mediatica offerta dall'X019 dovrebbe essere troppo ghiotta per non essere sfruttata con la presentazione, anche attraverso un semplice teaser trailer o con breve filmato in cinematica, del nuovo capitolo di Fable.

Gli appassionati dell'iconica saga fantasy partorita dalla vulcanica mente di Peter Molyneux, di conseguenza, si chiedono quante probabilità ci siano per l'annuncio a fine anno di Fable 4 durante l'X019 londinese: nel presentare la puntata di Inside Xbox che verrà trasmessa a metà novembre, infatti, lo stesso Greenberg si è spinto a definirla come "la più significativa che sia mai stata organizzata". Di tutti i videogiochi che potrebbero essere annunciati durante lo show inglese, anche per questo, il prossimo episodio di Fable è uno dei più sognati dalla community di fan Xbox.

Degli importanti indizi in tal senso ce li ha offerti a metà giugno il capo degli Xbox Game Studios, Matt Booty, invitandoci ad avere pazienza per il reveal di Fable 4. E voi, quali aspettative nutrite per l'X019 Fan Fest di novembre? Credete che lo show di Londra possa essere davvero la sede dell'annuncio ufficiale del nuovo Fable? Fatecelo sapere con un commento.