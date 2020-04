Fable 4 e Xbox Series X: un'immagine scatena i fan, ma difficilmente è collegata

È da molto tempo che il mistero avvolge le attività in corso preso gli studi di Playground Games, al lavoro su di un RPG dall'esatta identità ancora ignota.

Parte della community videoludica spera ardentemente che il progetto possa rivelarsi essere il chiacchieratissimo Fable 4, atteso nuovo capitolo della saga la cui esistenza non è ad oggi mai stata confermata ufficialmente. Le aspettative in merito sono piuttosto elevate, elemento che causa sovente la rapida diffusione in rete di presunte immagini leak di un Fable 4 desinato a Xbox Series X. Recentemente, in effetti, molti fan della saga sono nuovamente entrati in fermento, ma le fondamenta di tale entusiasmo sembrano essere piuttosto dubbie: cerchiamo di fare chiarezza.

Il tutto ha avuto origine con la pubblicazione di un video da parte di Quixel, volto ad illustrare le potenzialità di Magascans Ecosystem, tool utilizzabile tramite Unreal Engine. Alcune indiscrezioni hanno nel tempo indicato che proprio tale tecnologia potrebbe essere sfruttata nel processo di realizzazione dell'RPG di Playground Games. Come conseguenza, l'avvistamento all'interno del filmato di un'immagine che immortala un'ambientazione dalle atmosfere simili a quelle della serie Fable ha scatenato alcuni rapidi entusiasmi ed un altrettanto veloce diffusione della stessa.



Lo scenario, che potete visionare direttamente in calce a questa news, è stato interpretato come una possibile immagine leak di Fable 4: la spiegazione più ragionevole, al momento, sembra tuttavia essere quella di trovarsi di fronte ad una semplice tech demo volta a presentare Megascans Ecosystem.