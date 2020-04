Fable 4 su Xbox Series X? Un Tweet di Xbox infiamma il pubblico

Esattamente come nel caso del rumoreggiato nuovo Batman per PS5 e Xbox Series X , tuttavia, non sussiste ad oggi alcun tipo di conferma ufficiale. Il seme del dubbio si è però ormai instillato in un'ampia fetta degli appassionati della serie Fable , che ora sperano di veder concretizzarsi le speranze legate all'arrivo di un nuovo capitolo della saga. A giocare scherzosamente con i sentimenti dei fan sembra ora averci pensato anche lo stesso team Xbox , che dalle pagine del proprio account Twitter ufficiale ha pubblicato un paio di strani cinguettii. Come potete verificare direttamente in calce a questa news, a infiammare il pubblico è bastata un'immagine piuttosto peculiare , che raffigura quattro omini stilizzati, uno dei quali presenta il volto celato da un cappello dalle sembianze di una testa di pollo. Immediatamente, il copricapo ha rievocato Fable nella mente dei fan presenti sul social network, che si sono infatti precipitati a chiedere delucidazioni. La replica di Xbox è stata tuttavia assai sibillina: il team social si è limitato a replicare con uno " Se non avessi indossato il Capello da Pollo, saresti stato davvero un eroe? ". Phil Spencer ha annunciato che annunci di giochi Xbox Series X arriveranno presto : che Fable 4 sia effettivamente tra questi? Ai posteri l'ardua sentenza.

