Fable e Avowed: le due esclusive Xbox ai Game Awards, secondo un rumor

Nel corso degli ultimi anni, i Game Awards hanno assunto un ruolo sempre più centrale all'interno delle dinamiche dell'industria videoludica, e lo show di Geoff Keighley è sempre più spesso la vetrina giusta per fare grandi presentazioni (sono stati promessi 4 o 5 annunci al livello di Elden Ring al Summer Game Fest).

Dopo gli arrivi di giochi come Forza Horizon 5 e Halo Infinite, i fan Xbox sono curiosi di approfondire ciò che Microsoft ha in serbo per i prossimi mesi ed anni. Secondo quanto riferito da Garret Atkins, giornalista presso Forbes, la casa di Redmond porterà almeno due dei titoli maggiormente attesi dai possessori di PC Windows e console Xbox.

Stiamo parlando di Fable, prossimo capitolo della serie fiabesca in via di sviluppo negli studi di Playground Games, e Avowed, nuovo ruolistico in mano ad Obsidian Entertainment. Atkins dà praticamente per certa la presenza dei due titoli, che potenzialmente potrebbero andare ad affiancarsi ad un nuovo reveal di Senua's Saga: Hellblade 2, per una presentazione da urlo targata Xbox. Naturalmente, converrà tenere a bada le aspettive e attendere che la kermesse in programma tra la notte del 9 e del 10 dicembre abbia finalmente inizio.

