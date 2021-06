Fable, Awoved, Hellblade 2 e molto altro nel 2023: l'anno della svolta, per Jeff Grubb

La titanica conferenza E3 2021 di Xbox e Bethesda ha portato con sé un ampio numero di nuovi annunci e aggiornamenti, per produzioni in arrivo tra 2021 e 2022.

Alcune di queste arriveranno, a sorpresa, molto presto, con il primo gameplay di Forza Horizon 5 che ha ad esempio confermato l'arrivo del racing game a novembre su PC e console Microsoft. Alcuni appuntamenti sono stati inoltre fissati per il prossimo anno, con il 2022 che accoglierà Starfield e il nuovo Redfall. Secondo Jeff Grubb, giornalista di Venture Beat e insider videoludico, il vero anno della svolta per gli Xbox Game Studios sarà il 2023, durante il quale - afferma - vedremo arrivare tutti i seguenti titoli:

Avowed ;

; Fable ;

; Perfect Dark ;

; Everwilds ;

; Senua's Saga: Hellblade II ;

; Contraband ;

; Il prossimo gioco di inXile ;

; Il prossimo gioco di Compulsion ;

; Il prossimo titolo di The Coalition, non legato alla serie di Gears of War;

Un programma che vedrebbeapprodare su PC e Xbox Series X, scatenando la next-gen Microsoft a piena potenza. Alcuni di questi, afferma sempre Grubb, potrebbero slittare al 2024, in particolare Everwild, ma secondo il giornalista questi sono comunque i piani di Redmond. In attesa di eventuali conferme a tale indiscrezione, ricordiamo che un ulteriore evento Xbox è atteso per venerdì 17 giugno