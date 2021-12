Fable: chiudere Lionhead è stato un passo falso, Microsoft riflette sulla vicenda

Il sesto episodio del documentario Power On The Story of Xbox include un segmento dedicato a Lionhead Studios, team britannico acquisto da Microsoft nel 2006 e chiuso nel 2016 tra grandi polemiche. Varie figure chiave della compagnia hanno riflettuto su quel periodo e sulla quella precisa scelta, definendo la chiusura dello studio un passo falso.

Shannon Loftis, all'epoca General Manager of Global Games Publishing di Xbox, afferma che chiudere Lionhead è stato un passo falso: "dopo Fable, la gente ne voleva ancora. Fable è stato un successo ed è per questo che abbiamo comprato Lionhead. Tutti sono impazziti per Fable 2 ma dopo... con Kinect le cose non sono andate per il verso giusto. Fable The Journey era un progetto portato avanti con molta passione ma che non includeva quegli elementi che avevano reso Fable e Fable 2 delle grandi hit."

Sarah Bond, Head of Game Creator Experiences ad Ecosystem di Xbox ha riflettuto a lungo sulla chiusura di Lionhead: "abbiamo comprato Lionhead nel 2006 e abbiamo chiuso lo studio dieci anni dopo. Cosa abbiamo imparato e come possiamo fare per non ripetere gli stessi errori?"

Dello stesso avviso è anche Phil Spencer: "Cosa abbiamo imparato? Quando compri uno studio il tuo impegno è fare in modo che riescano a produrre quello che sanno fare meglio nel minor tempo possibile, accelerando e semplificando il loro lavoro."

Lo studio Lionhead è stato chiuso nel 2016 dopo la cancellazione di Fable Legends per Xbox One, oggi Peter Molyneux (fondatore dello studio) ha fondato il team 22Cans ed ha appena annunciato il nuovo gioco Legacy mentre Fable si prepara a tornare in vita grazie a Playground Games, team britannico celebre per la serie Forza Horizon.