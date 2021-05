Fable come Forza: sarà il ForzaTech a dar forma all'Action RPG per Xbox Series X

La storia della serie Fable è pronta a compiere un nuovo passo evolutivo, con un attesissimo ritorno in programma sulle nuove Xbox Series S e Xbox Series X, oltre che su PC Windows.

Non è chiaro quale sarà la finestra temporale in cui l'ecosistema Microsoft accoglierà il nuovo RPG, ma in attesa di saperne di più, giunge un'interessante informazione sul processo di sviluppo in corso presso gli studi di Playground Games. Da un annuncio di lavoro pubblicato dalla software house, arriva infatti la conferma ufficiale che il nuovo Fable non sarà animato da motori terze parti, come ad esempio l'Unreal Engine 5, ma da un motore proprietario del team Xbox.

Nello specifico, l'onere è stato fatto ricadere su ForzaTech, engine che già anima gli universi automobilistici di Forza Motorsport e Forza Horizon. Per l'occasione, il motore è stato protagonista di un processo di ampliamento dei toolset supportati, proprio allo scopo di dare vita all'Action RPG open world. Il ForzaTech è inoltre stato protagonista di un processo di rinnovamento volto a sfruttare al meglio la nuova generazione di console, tramite ad esempio il supporto al Ray Tracing.



In attesa di nuovi aggiornamenti sull'andamento dello sviluppo di Fable, ricordiamo che al momento non mancano i rumor su di un Forza Horizon 5 ambientato in Messico e in arrivo nel corso del 2021.