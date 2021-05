Fable alla conferenza Xbox all'E3 2021? Non è ancora certo

Anche in seguito alla conferma che sarà l'engine del ForzaTech a dar forma al nuovo Fable, il pubblico è sempre più ansioso di poter osservare i frutti del lavoro di Playground Games.

Tra i momenti più gettonati per un ritorno sulla scena del titolo fantasy, troviamo ovviamente la corposa conferenza che Microsoft sta preparando in vista dell'E3 2021. In programma per la giornata del 13 giugno, quest'ultima si protrarrà addirittura per 90 minuti, e vedrà per la prima volta sul medesimo palco gli Xbox Game Studios comprensivi dei team di casa Bethesda. Tra gli sviluppatori pronti a stupire il pubblico troveremo anche Playground Games?

Nel corso del mese di aprile uno dei membri del team aveva suggerito una possibile presenza di Fable all'E3 2021, una circostanza che ha preso particolare forma in questi ultimi giorni, almeno sulle pagine di Reddit. Sul noto forum ha infatti preso a circolare una dichiarazione condivisa da un artista che ha supportato Playground Games nelle prime fasi dei lavori su Fable, principalmente come Concept Artist. Le parole riportate davano sostanzialmente come certa la presenza del gioco all'evento di giugno.



Peccato però che queste ultime non risultassero corrette: a smentirle ci ha pensato lo stesso artista citato, attivo su Twitter come "TonyArt". Pur dispiaciuto di dover smorzare l'entusiasmo dei fan, il professionista ha evidenziato come le sue parole si fossero limitate a suggerire agli appassionati di attendere con ansia il reveal del gioco, in virtù di ciò che lui aveva potuto vedere della build. In chiusura, ha ribadito: "Non ho mai confermato un evento in arrivo, né ho detto che il gioco sarà all'E3".