Fable c'è! L'Action/RPG di Playground Games apre l'Xbox Showcase

Sì, no, forse: i rumor sulla presenza di Fable all'Xbox Showcase si sono sprecati nei giorni precedenti l'evento, ma dalle parole si passa ai fatti ed il nuovo gioco della celebre serie Action/RPG ha subito aperto il livestream di Microsoft per la gioia dei fan.

Dopo anni di assenza e di voci di corridio, finalmente il nuovo Fable sviluppato da Playground Games è tornato a mostrarsi in un trailer vero e proprio che ci ha dato un assaggio delle atmosfere dell'opera. Nessuna data, nemmeno una finestra di lancio abbozzata, ma quantomeno Fable esiste, è regolarmente in sviluppo e prima o poi farà il suo esordio su PC e Xbox Series X/S, pronto a rilanciare il brand un tempo portato avanti da Lionhead Studios.

Il filmato sembra inoltre riproporre i toni scanzonati tipici del brand, che in ogni caso non disdegnerà momenti più epici e coinvolgenti come da tradizione nella serie. Ed oltre a varie sequenze narrative non manca anche qualche assaggio del gameplay, sebbene per ora non particolarmente approfondito. Ma dopo tanti anni di assenza, vedere Fable in una forma vera e propria potrebbe bastare per riaccendere gli entusiasmi dei giocatori.

Negli scorsi mesi Fable è entrato in Flighting Test, segno che i lavori sono già giunti a buon punto. Non resta che attendere ulteriori dettagli si spera, già nei prossimi mesi.