Fable, Everwild e Perfect Dark: la data di lancio molto lontana, per un rumor

Mentre iniziano a delinearsi i primi tratti della nuova vita di Bethesda negli Xbox Game Studios, la community videoludica è ansiosa di apprendere ulteriori dettagli sulla line-up di titoli attesi in esclusiva sulle piattaforme Microsoft.

A destare particolare curiosità tra gli appassionati, sono in particolare alcune delle produzioni il cui sviluppo è già stato confermato dai vertici di Xbox. Tra queste, figura ovviamente l'attesissimo ritorno di Fable, serie amatissima pronta a compiere un nuovo debutto grazie all'impegno degli autori in forze presso Playground Games. Non cala al contempo la suggestione suscitata dagli scenari da favola di Everwild, in sviluppo presso gli studi di Rare. Spazio ovviamente anche per Perfect Dark, che segnerà il debutto nell'industria del team di The Initiative, fondato da Microsoft solo pochi anni fa.



Il trittico di titoli è al momento privo di indicazioni legate ad una finestra di lancio. Secondo Christopher Dring, di Games Industry, tuttavia, l'esordio dei tre giochi sarebbe ancora molto lontano. Intervenuto ad un podcast organizzato dalla redazione di VGC, il giornalista videoludico ha affermato di aver avuto informazioni in merito da propri contatti presso le software house verdecrociate. "[...] Xbox ha moltissimi studi studi fantastici e i giochi stanno arrivando, ma - ha affermato Dring - ho avuto alcuni scambi con degli amici degli Xbox Game Studios e questi titoli che hanno annunciato - Everwild, Perfect Dark, Fable - sono parecchio lontani".



Al momento, ovviamente, si tratta di un semplice rumor, che va ad unirsi alla recente serie di indiscrezioni che coinvolgono Microsoft e tra le quali hanno trovato spazio anche ipotesi di un gioco Kojima Productions in esclusiva Xbox Series X.