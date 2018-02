Fable Fortune lascia l'Early Access: disponibile dal 22 febbraio come free-to-play

Dopo essere entrato in fase di Early Access durante lo scorso anno,, gioco di carte collezionabili facente parte dell'universo della serie RPG ideata da, uscirà su Xbox One e PC in versione definitiva il 22 febbraio, quando sarà rilasciata la sua patch 1.0.

Dopo questo aggiornamento, che servirà sostanzialmente a stabilizzare e bilanciare in maniera consona il gioco in vista della sua pubblicazione definitiva, gli sviluppatori di Flaming Fowl Studios e Microsoft hanno assicurato che continueranno a lavorare per portare tanti nuovi contenuti all'interno del card game. A partire da oggi, e fino al 21 febbraio, è inoltre dispoibile un "log-in event", con cui verranno premiati i giocatori che effettueranno accesso al gioco man mano che ci avviciniamo alla release.

Fable Fortune è ora disponibile in Early Access al prezzo di 14,99 euro, ma uscirà in versione free-to-play su PC e Xbox One il 22 febbraio 2018.