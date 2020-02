Fable Fortune: i server chiuderanno i battenti a marzo

Gli sviluppatori di Flaming Fowl Studios hanno annunciato che Fable Fortune chiuderà i battenti il prossimo 4 marzo. In questa data i server smetteranno di essere attivi e dunque non sarà più possibile giocare.

A partire da oggi lo store è stato disattivato e dunque i giocatori non possono acquistare altri pacchetti, inoltre i pacchetti di carte non ancora aperti presenti nell'inventario potranno essere aperti fino al 4 marzo, dopo questo termine non saranno più accessibili in alcun modo.

Fable Fortune è stato lanciato nel 2018, dopo trenta stagioni in-game il gioco chiude i battenti probabilmente a causa di una community ormai ridotta al lumicino. Sviluppato da Lionhead, dopo la chiusura della studio il gioco è passato nelle mani di Flaming Fowl Studios, team che ha provato a lanciare una campagna Kickstarter per finanziare il progetto prima di ricevere finanziamenti esterni che hanno permesso alla compagnia di mantenere attiva l'infrastruttura fino ad oggi.

Il gioco non sembra aver riscosso particolare successo presso il grande pubblico e dopo un lancio discreto ma non eccezione Fable Fortune ha faticato a guadagnare nuovi giocatori in un mercato sempre più competitivo come quello dei giochi di carte digitali, popolato da rivali come Hearthstone e Magic The Gathering Arena.