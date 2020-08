Fable e Forza Horizon: grande campagna assunzioni da Playground Games

Dopo diversi mesi ricchi di speculazioni, il pubblico ha finalmente potuto scoprire l'identità ufficiale dei nuovi progetti in cantiere presso gli studi di Playground Games.

Nel corso dell'ultimo evento Microsoft dedicato all'avvento di Xbox Series X, la Casa di Redmond ha infatti potuto confermare che il team si sta dedicando ai nuovi Fable e Forza Motorsport. Entrambi destinati alla next gen, i due titoli si prospettano ambiziosi. Il ritorno del Regno di Albion, in particolare, vedrà Playground Games impegnata per la prima volta con il genere degli Action RPG, per una sfida produttiva non da poco, legata ad un'IP molto amata dalla community videoludica.

Non sorprende dunque che il team sia alla ricerca di nuovi talenti per ampliare le squadre attualmente al lavoro sui giochi Xbox Series X. Una campagna di assunzioni dalle interessanti proporzioni è attualmente in corso presso il team, che ricerca, tra le altre, le seguenti figure professionali per il team di Fable:

AI Engineer

Animation Director

Principal Game Designer

Mentre per il team di Forza Motorsport sono aperte le seguenti posizioni:

Questi sono solo alcuni esempi: vi sono infatti molte altre posizioni aperte per entrambi i progetti. Playground Games ha già confermato che lo sviluppo di Forza Motorsport è nelle fasi iniziali, mentre al momento non sono stati condivisi molti dettagli sul nuovo Fable. In attesa di poter scoprire nuove informazioni, sulle pagine di Everyeye trovate un interessante video dedicato alla storia della saga di Fable.