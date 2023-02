Fable è giocabile, secondo il profilo LinkedIn di uno sviluppatore: i lavori procedono

Il nuovo Fable continua ad essere un grande mistero. Annunciato nel 2020, l'opera di Playground Games non si è praticamente più mostrata al pubblico dopo il teaser trailer che ne ha confermato l'esistenza, ed i fan restano in paziente attesa di aggiornamenti concreti al più presto.

Di recente sono stati smentiti i rumor su Fable in Unreal Engine 5 dopo essere stato cancellato, ma in ogni caso la situazione sui lavori continua ad essere poco chiara. Qualche indizio positivo sembra però arrivare dal profilo LinkedIn di un membro di Playground Games, Vijay Gill, che avrebbe confermato l'esistenza di versioni giocabili di Fable. Nello specifico, tra le varie mansioni a lui assegnate, Gill si sta impegnando nel preparare e nel perfezionare le versioni giocabili dell'opera, oltre a preparare le build da mostrare ai principali stakeholder.

Certo, è in ogni caso prassi che simili build esistano internamente, ma quanto emerso dal profilo LinkedIn sembra confermare che i lavori sul gioco stanno proseguendo regolarmente, al netto delle scarse informazioni finora diffuse e delle diverse voci di corridoio che periodicamente si diffondono sullo stato dello sviluppo. Negli scorsi mesi Microsoft ha inoltre provato a rassicurare i giocatori, assicurando che Playground Games è il team giusto per Fable: a quasi tre anni dall'annuncio, la speranza ora è di vederlo in azione quanto prima.