Fable: che fine ha fatto il gioco di Playground Games?

Annunciato nel 2020, il nuovo Fable è sicuramente stato una delle rivelazioni più interessanti per quanto riguardo le esclusive in mano a Microsoft. Il trailer uscito ha infatti dimostrato come l'attesa da parte della community fosse molto alta, ma da allora non abbiamo saputo altro: che fine ha fatto Fable?

Purtroppo non abbiamo tante informazioni sul progetto in sviluppo presso Playground Games, il team dietro la serie automobilistica arcade di Forza Horizon. Lo studio è alla prima vera esperienza per quanto riguardo gli RPG open world, ma di certo Phil Spencer di Microsoft riserba parecchia fiducia in loro. Qualcosa sugli stati dei lavori ci era pervenuto pochi mesi fa, quando Amie Locke di Lionhead Studio si era unita a Playground Games per lavorare a Fable. Tuttavia, alcuni voci di corridoio vedevano i progetti sul reboot in particolare difficoltà, legata, a quanto pare, all'inesperienza del team nel lavorare su questa tipologia di gioco.

C'è da dire, comunque, che ad aprile 2022 Paul Hynes è stato promosso a Lead Level Designer di Fable, disinnescando in parte il pessimismo sullo stato della produzione che si era venuto a creare dopo gli ultimi rumor. Non ci resta dunque che attendere la prossima mossa di Microsoft, magari con un primo vero video gameplay.