Fable gira su un motore proprietario di Playground Games

Annunciato la scora estate in occasione dell'Xbox Games Showcase, il nuovo Fable è subito balzato in cima alla lista dei giochi più attesi dagli utenti Microsoft. In cabina di regia ci sono i ragazzi di Playground Games, ora facenti parte della famiglia Xbox Game Studios, che hanno fatto vedere grandi cose con la serie Forza Horizon.

Del gioco, in ogni caso, conosciamo molto poco. Il trailer dell'annuncio di Fable ci ha catturati, ma del gameplay non s'è visto manco l'ombra. Sappiamo per certo, in ogni caso, che Fable sarà un action RPG con un mondo aperto "ricco di posti meravigliosi popolati da creature fantastiche", destinato ad arrivare su Xbox Series X e PC Windows 10, oltre che nel catalogo di Xbox Game Pass fin dal lancio. Quest'oggi va ad aggiungersi un altro pezzo al mosaico d'informazioni a nostra disposizione: a quanto pare, Fable 4 girerà su un engine proprietario di Playground Games, e non su motori terze parti come l'Unreal Engine 4, ad esempio.

La conferma (indiretta) è arrivata da un annuncio di lavoro pubblicato da Playground Games, nel quale il VFX Artist ricercato viene avvertito che dovrà lavorare con il motore proprietario dello studio. Fable, in realtà, non viene mai menzionato in maniera diretta, ma nell'intestazione si fa esplicitamente riferimento all'action RPG open world AAA in lavorazione presso gli studi di Leamington Spa: si tratta ovviamente di Fable. Di recente, è anche emerso che Playground sta ricevendo il supporto di Turn 10, studio della famiglia Xbox celebre per Forza Motorsport.