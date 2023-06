Fable, Hellblade 2 e Avowed sono su PC e Xbox Game Pass?

Nel corso dell'Xbox & Bethesda Showcase 2023 abbiamo finalmente potuto vedere qualcosa di più su prodotti molto attesi come il nuovo Fable, Avowed e Senua's Sacrifice Hellblade 2. Ma tutti questi giochi arriveranno sin da subito nel catalogo di Xbox Game Pass?

La risposta è assolutamente sì, poiché Fable (Playground Games), Avowed (Obsidian) e Senua's Sacrifice Hellblade 2 (Team Ninja) sono tutti giochi sviluppati da software house proprietarie di Microsoft e che fanno parte degli Xbox Game Studios. Come tutte le esclusive, quindi, anche i tre giochi citati poco più sopra saranno disponibili sin dal lancio e senza costi aggiuntivi per tutti gli abbonati sia a Xbox Game Pass che a PC Game Pass, con tanto di possibilità di essere giocati in streaming grazie a Xbox Cloud Gaming, servizio offerto ai soli utenti Ultimate.

L'unica incognita in merito a tutte e tre le produzioni riguarda la data d'uscita. Nel caso di Avowed ed Hellblade 2 sappiamo con certezza che il loro arrivo è previsto sul mercato entro la fine del prossimo anno, invece di Fable non si hanno indicazioni specifiche sulla finestra di lancio e non è da escludere che il suo arrivo possa essere previsto per il 2025.

