Fable IV fa la sua comparsa su Mixer: annuncio in arrivo all'E3 2019?

I primi rumor su Fable IV risalgono al gennaio dello scorso anno. Tuttavia, questi ultimi sono recentemente ritornati in auge nella community videoludica legata all'IP.

Con l'avvicinarsi dell'E3 2019 si sono infatti sempre più insistenti le ipotesi che vorrebbero un imminente ritorno della serie Fable. Ora, a gettare ulteriore benzina sul fuoco, si aggiunge un ulteriore elemento, alquanto interessante. Come potete infatti verificare nell'immagine disponibile in calce a questa news, un misterioso riferimento ad un "Fable IV" è infatti apparso sulla piattaforma Mixer. A destare interesse, oltre all'avvistamento in sè, è anche il fatto che il portale in questione sia di proprietà proprio della stessa Microsft. Questi due elementi, prevedibilmente, hanno immediatamente messo in agitazione i videogiocatori che attendono con ansia un ritorno del franchise.



In queste ultime settimane che ci separano dell'Electronic Entertainment Expo 2019, le voci di corridoio relative agli annunci della Conferenza Microsoft E3 2019 si sono fatti sempre più numerosi. Ad ora, evidentemente, è impossibile discernere tra indizi concreti e rumor privi di fondamento. Come spesso accade, dunque, ai giocatori non resta che attendere pazientemente che la Casa di Redmond decida di svelare i propri piani: l'appuntamento è fissato per domenica 9 giugno, alle ore 22:00 del fuso orario nostrano!