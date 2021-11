Fable: il kolossal GDR per PC e Xbox Series X/S è in sviluppo da almeno quattro anni

Mentre in rete continuano gli elogi a Playground Games per il lavoro svolto su Forza Horizon 5, il Lead Engineer di Fable, Tom perry, festeggia sui social il suo quarto anniversario dall'ingresso nel team inglese per concretizzare la visione del nuovo kolossal GDR in esclusiva Xbox.

L'esponente di Playground afferma infatti di essere impegnato nello sviluppo del nuovo capitolo dell'avventura ruolistica fin dal suo ingresso nella sussidiaria degli Xbox Game Studios: di conseguenza, i lavori sul progetto di Fable starebbero proseguendo da non meno di quattro anni.

In questo lasso di tempo, il team interno a Playground incaricato di sviluppare Fable ha preferito non mostrare alcun filmato di gameplay, alimentando così le perplessità degli appassionati in misura analoga a Everwild, l'altra esclusiva Xbox in sviluppo presso Rare di cui non si è ancora visto nessun video ingame.

A dispetto dei timori dei fan, Phil Spencer nutre piena fiducia in Playground per Fable, una fiducia che si spera venga ripagata da un progetto che sappia garantire gli standard qualitativi a cui ci hanno abituati i ragazzi della software house britannica con capolavori come FH5 (qui trovate la nostra recensione di Forza Horizon 5). Quanto alla rosa di piattaforme su cui vedrà la luce Fable, il sito ufficiale Xbox.com continua a indicare il titolo come esclusiva nextgen per PC e Xbox Series X/S.