Fable: la lead writer di Control e Dishonored: La Morte dell'Esterno si unisce al team

Annunciato durante la scorsa estate dopo una lunga sequela di rumor, Fable, il nuovo capitolo dell'omonima serie ruolistica che ha fatto la storia videoludica di Microsoft, tornerà finalmente in pompa magna su PC e Xbox Series X|S.

Sul titolo non possediamo ancora nulla di concreto, eccezion fatta per il trailer con cui è stato presentato al pubblico per la prima volta a luglio. Nonostante questo, è febbricitante l'attesa dei fan della serie ora finita tra le abili mani di Playground Games, apprezzati sviluppatori della serie di Forza Horizon.

A lasciare adito a buone speranze riguardo a ciò che sarà il comparto narrativo del titolo, giunge oggi la notizia di un nuovo acquisto da parte della software house britannica. Anna Megill si è accasata tra le fila dello studio, sceneggiatrice che porta con sé un bagaglio professionale certamente invidiabile: stiamo parlando infatti della lead writer di giochi rinomati quali Control e Dishonored: La Morte dell'Esterno.

Tramite alcuni tweet pubblicati sul suo profilo personale, la Megill si è dichiarata molto vicina alla saga di Fable da un punto di vista sia emotivo che professionale: "Fable ha un posto speciale nel mio cuore", leggiamo. "Fu pubblicato nel mio primo anno [di lavoro nello sviluppo dei videogame], ed è stato il primo titolo che ho giocato attraverso la lente di uno sviluppatore".

Sembrano dunque ottime le premesse, nell'attesa che Microsoft torni a parlare, e magari a mostrare il suo RPG open world. Nelle scorse settimane abbiamo scoperto che il titolo girerà su un motore proprietario di Playground Games. Gli sviluppatori stanno ricevendo il supporto di Turn10, studio col quale già vengono condivise conoscenze tecniche e asset per la serie automobilistica di Forza.