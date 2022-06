Fable, 'lo sviluppo procede bene': gameplay in anteprima per Jez Corden

Di recente, si è discusso della possibilità di un non meglio precisato "ridimensionamento" del progetto Fable, attualmente in mano agli sviluppatori di Playground Games.

Le indiscrezioni sono state ora commentate da Jez Corden, nota firma e volto di Windows Central, portale generalmente molto vicino agli ambienti Xbox. Nel corso di un podcast, il giornalista videoludico ha confermato che "lo sviluppo di Fable sta procedendo bene". Una dichiarazione che Corden non fa sulla base di voci di corridoio, ma in seguito ad un contatto diretto con il team di sviluppo.

"Nel corso di questa settimana - ha dichiarato - ho assistito ad un'anteprima dedicata al gameplay di Fable, nel corso della quale gli sviluppatori hanno discusso proprio del fatto che il gioco continuava ad essere rinviato perché non resistevano alla tentazione di aggiungere sempre più feature". "Ridimensionare - ha proseguito Corden - non è necessariamente una brutta cosa. Semplicemente significa che il gioco avrà un focus più preciso". L'autore di Windows Central ha dunque voluto rassicurare il pubblico, anche perché, come confermatogli dagli sviluppatori di Playground, il processo di ridefinizione della portata di un titolo è assolutamente ordinario nel panorama videoludico.



A fronte delle informazioni diffuse da Jez Corden, e in particolare in virtù dell'organizzazione di una misteriosa "anteprima" da parte del team Microsoft, crescono le aspettative in vista dell'Xbox + Bethesda Showcase di giugno 2022: che possa essere l'occasione giusta per vedere finalmente Fable in azione?