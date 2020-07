Fable nextgen, forse ci siamo: Microsoft registra il marchio 'per utilizzarlo'

Mentre cresce l'attesa per l'annuncio della data ufficiale dell'evento sui giochi Xbox Series X di luglio, i rappresentanti di Microsoft tornano a registrare il marchio di Fable.

Come segnalato dalla redazione di IGN.com, la casa di Redmond ha depositato il 26 giugno scorso una domanda presso l'ufficio preposto alla registrazione dei brevetti negli Stati Uniti: l'oggetto della domanda era appunto il rinnovo del marchio di Fable. Ma non è tutto.

Sempre in base alla documentazione scovata online da IGN.com, la richiesta avanzata da Microsoft non si limita al "semplice" aggiornamento del marchio di Fable, come da prassi per questo genere di interventi, ma prevede anche l'acquisizione di tutti i diritti per lo sfruttamento commerciale della proprietà intellettuale con lo scopo dichiarato di "utilizzarli in futuro".

Diversamente da quanto fatto di recente da Capcom con il rinnovo del marchio di Deep Down, l'intenzione di Microsoft è perciò quella di assicurarsi i diritti sull'IP di Fable in funzione del suo ritorno, si suppone con il rumoreggiato videogioco per PC, Xbox One e Xbox Series X di Fable sviluppato da Playground Games.

Nei giorni scorsi abbiamo registrato l'avvistamento di Fable e Perfect Dark su Twitter, con l'immediata reazione entusiastica della community che, però, è stata velocemente stemperata dalla scoperta che si è trattata di un'operazione portata avanti da un fan.