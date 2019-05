Fable: il nuovo gioco sarà annunciato all'E3 2019 di Los Angeles?

Il massiccio dump di rumor sulla conferenza E3 Microsoft 2019 parla, tra le altre cose, anche del nuovo Fable, che stando a quanto riportato potrebbe essere annunciato il 9 giugno durante l'evento Xbox alla fiera di Los Angeles.

Il leaker Braldryr fa sapere che "Fable 4 sarà un nuovo inizio per il franchise", non è chiaro quindi se si tratterà di un sequel di Fable 3 oppure di un reboot, questa sembra l'ipotesi più probabile, in ogni caso. Il titolo definitivo non sarebbe ancora stato deciso ma per questo sembra esserci tempo, dal momento che Fable 4 (titolo provvisorio) non uscirà prima del 2021.

Microsoft vuole presentare il gioco a Los Angeles così da mettere a tacere gli eventuali leak, con la promessa di diffondere maggiori dettagli nel corso del 2020, in vista dell'uscita prevista per l'anno successivo. Il nuovo Fable potrebbe essere un progetto esclusivo per Xbox Scarlett e PC ma su questo punto sembra esserci molta confusione visto che c'è parla di un gioco Cross-Gen dedicato anche Xbox One e One X.

Fable 4 sarà sviluppato da Playground Games, probabilmente in collaborazione con altri team Xbox Studio, restiamo in attesa di saperne di più...