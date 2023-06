Fable, parla Peter Molyneux: il trailer di presentazione incarna lo spirito della serie

Sono passate più di due settimane dalla presentazione della grande avventura fantasy-ruolistica appartenente agli Xbox Studios e sviluppata dai ragazzi di PlayGround Games. La favola di Fable rinasce ma sarà ancora affascinante senza Peter Molyneux? Il mondo videoludico si è posto questo interrogativo e non solo dopo l'Xbox Games Showcase.

Eppure, in modo inaspettato, la grande firma dietro la creazione della saga di Fable sotto il vessillo dell'ormai defunta Lionhead Studios, Peter Molyneux, ha commentato la presentazione del titolo reboot in occasione di quanto visto nell'ultimo periodo. Il game director dei primi tre capitoli del franchise ha voluto quindi rilasciare un commento rispetto a quanto mostrato dalla casa di Redmond, asserendo quanto segue:

"Penso che il casting di Richard Ayoade... Credo che il suo casting sia stato perfetto, rendendolo ossessionato dalle verdure era molto Fable", dichiara Molyneux, sottolineando in seguito l'importanza della componente comica nella serie di grandi avventure ideate da lui e dal suo team. "In realtà non aveva battute, ma era molto divertente perché permettevamo al giocatore di reagire in modi assurdi e quella ridicolaggine era ancora presente nel trailer".

In altre parole, Peter Molyneux sottolinea a più riprese come il quarto capitolo reboot di PlayGround Games incarni in pieno lo spirito originale dei titoli, senza che l'animo di Fable venga stravolto eccessivamente a fronte di un ritorno in grande stile nel mercato videoludico nel prossimo futuro. Il trailer del titolo ha fatto discutere parecchio l'utenza: il team di Fable era onorato dell'incredulità dei giocatori sulla CGI, in quanto si pensava che non fosse stato realizzato in-game.