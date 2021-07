Fable nextgen: il GDR sarà 'molto british' e uscirà prima di TES 6, afferma Phil Spencer

Intervistato dalla redazione di IGN.com nel corso dell'ultima puntata del podcast Unlocked, il boss della divisione Xbox di Microsoft, Phil Spencer, ha fornito delle importanti indicazioni sul lavoro che il team di Playground Games sta svolgendo sul prossimo, atteso capitolo della saga ruolistica di Fable.

Nel discutere dei principali progetti sui quali sono attualmente impegnate le sussidiarie degli Xbox Game Studios, il massimo rappresentante del Team Xbox si è soffermato sui GDR Avowed e The Elder Scrolls 6 per sottolinearne le differenze con Fable.

Riferendosi all'operato di Playground Games e a ciò che stanno portando avanti con l'ambiziosa esperienza ruolistica di Fable, Spencer sottolinea come "Avowed e TES hanno quelle atmosfere e quelle ambientazioni horror-fantasy, ma Fable non è mai stato quel genere di GDR, Fable ha sempre avuto quella vena spensierata e molto british. Penso perciò che Playground lo manterrà tale".

L'alto esponente della divisione videoludica di Microsoft offre anche un piccolo ma significativo indizio sulle tempistiche di lancio di Fable: a detta di Spencer, infatti, "The Elder Scrolls 6 è più lontano". Anche se non conosciamo ancora la finestra di commercializzazione del "sequel" di Skyrim, grazie alle recenti dichiarazioni di Todd Howard sappiamo già che TES 6 si trova in fase di progettazione e design, di conseguenza bisognerà pazientare ancora diversi anni prima di assisterne all'uscita su PC e sistemi Xbox (col dubbio che permane sulla sua natura multipiattaforma).