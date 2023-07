Fable perde Anna Megill: la Narrative Lead lascia Playground dopo un anno

A un anno dall'ingresso in Playground Games di Anna Megill come Narrative Lead di Fable, l'autrice e sceneggiatrice che contribuì a dare forma alla storia di Dishonored La Morte dell'Esterno, Control e Avatar Frontiers of Pandora decide di lasciare la sussidiaria degli Xbox Game Studios.

A darne notizia è la stessa Megill con una lettera aperta pubblicata sui social e indirizzata ai fan di Fable e tutti coloro che, in questi mesi, hanno collaborato con lei alla realizzazione della prossima avventura ruolistica di Microsoft per PC, Xbox Series X|S e Game Pass.

La scrittrice spiega che "ad agosto lascerò mio mio ruolo come Narrative Lead in Fable. Ho trascorso diversi anni meravigliosi scarabocchiando nel mio cottage da favola, ma sembra che sia giunto il momento giusto per delle nuove sfide. Lavorare su Fable è stato un sogno divenuto realtà, ed è davvero straziante sapere che presto dovrò lasciarmi tutto alle spalle. Ma Playground ha riunito una squadra dal talento a dir poco eroico, quindi so che Fable è in buone mani. Sono elettrizzata all'idea di vedere i frutti di questo lavoro, e lo sono sia per loro che per me".

L'esperta autrice riferisce inoltre di voler interrompere temporaneamente la sua carriera professionale nell'industria dei videogiochi: "Mi sto prendendo una pausa per riposarmi dopo un anno incredibilmente impegnativo (oltre al lavoro su Fable ho scritto DUE libri), ma conto di essere pronta per tuffarmi in un nuovo progetto già da ottobre. Fatemi un fischio se avete in cantiere dei progetti interessanti!".

