Fable e Perfect Dark grandi assenti dell'evento Xbox? Jeff Grubb ne è sicuro

Tra i numerosi giochi in sviluppo presso gli Xbox Game Studios, Fable e Perfect Dark sono tra i più attesi dai fan, poiché in entrambi i casi segneranno il ritorno di brand che in passato hanno ottenuto successi di un certo rilievo tra i giocatori e la critica internazionale.

Con l'evento Xbox & Bethesda del 12 giugno 2022 sempre più vicino sarebbe lecito attendersi la presenza dei due progetti, che si tratti di nuovi trailer o di aggiornamenti concreti sullo sviluppo. Tuttavia nelle ultime ore si è diffusa la voce che sia Fable che Perfect Dark potrebbero esser tra i grandi assenti della kermesse digitale organizzata da Microsoft.

A lanciare l'ipotesi è stato il noto giornalista e insider Jeff Grubb, le cui parole sono state riprese dal forum di ResetERA. A quanto pare, Grubb avrebbe pochissime informazioni sull'evento Microsoft, il quale sarebbe stato completamente blindato da Microsoft in modo da non far trapelare nessun tipo d'informazione all'esterno. Il giornalista avrebbe ricevuto soffiate unicamente sull'assenza dei nuovi Fable e Perfect Dark, che dunque non dovrebbero comparire in nessun modo durante l'evento.

Si tratta di voci da prendere con le pinze, alla luce anche delle esigue informazioni in possesso di Grubb. Lo sviluppo di Fable sembra procedere bene stando a quanto riferito da Jez Corden, nonostante nelle scorse settimane si sia parlato di un ridimensionamento del progetto a causa di difficoltà riscontrate da Playground Games nello Sviluppo.

Per quanto riguarda l'altro gioco, tanti talenti sarebbero in arrivo per lo sviluppo di Perfect Dark, ma per il resto vige il suo assoluto silenzio sullo status dei lavori. Che siano davvero destinati a non esserci allo Showcase Xbox?