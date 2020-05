Fable, Perfect Dark e Halo Infinite per Xbox Series X mostrati a breve? Parla Sabi

"Alcuni miei amici stanno dicendo da un po' che Fable, Perfect Dark e Halo verranno mostrati questo mese e verranno lanciati tutti nel primo anni Xbox Series X. Sono curiosa di sapere se le cose sono cambiate". Trattandosi di tre giochi first party, la tempistica non sarebbe in linea con le recenti comunicazioni di Microsoft, e infatti lei stessa fa notare che la casa di Redmond mostrerà le esclusive di Xbox Series X a luglio . Sabi aggiunge inoltre che anche lei ha sentito spesso accostare il nuovo Perfect Dark a The Initiative , nuovo studio di Microsoft formato da veterani del settore e al lavoro su un progetto misterioso. L'insider, infine, invita tutti a prendere queste informazioni con le pinze poiché, anche se affidabili, le fonti a cui ha attinto non sono quelle solite.

Friend of mine has been saying for a while that Fable, Perfect Dark and Halo were planned to be shown this month and all launch within the first year of XSX. Curious if things have changed — Sabi Wabii 🌹 (@SabiWabii) May 5, 2020

Should be noted that they just recently announced they’ll mostly cover XSX games in July, so it won’t be a particularly long wait.

I’d take these games w/ a grain of salt as they aren’t from usual sources, but they are very rarely wrong. — Sabi Wabii 🌹 (@SabiWabii) May 5, 2020