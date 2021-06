Fable: Phil Spencer ha piena fiducia nel lavoro di Playground Games

Dopo l'annuncio durante l'Xbox Games Showcase di luglio 2020, da allora non si hanno più avuto notizie concrete sul nuovo titolo della serie Fable in sviluppo presso Playground Games, il team dietro la pluripremiata serie di Forza Horizon.

La presenza di Fable alla conferenza Xbox dell'E3 2021 non si è alla fine concretizzata. Nonostante il gioco, reboot della celebre serie creata dalla defunta Lionhead Studios, sia lontano dai riflettori e presumibilmente ancora molto lontano dal suo debutto sul mercato, il boss della divisione Xbox, Phil Spencer, ha voluto rassicurare i giocatori sull'andamento dei lavoro fornendo un breve aggiornamento sul nuovo Fable durante il suo intervento al podcast Dropped Frames.

"L'unica cosa che posso davvero dire di Fable è questo: vedendo il pedigree di Playground e quanto in alto pongono loro stessi l'asticella qualitativa nella creazione di un gioco, e mi sembra lo stiano dimostrando con Forza Horizon 5, io credo che le persone debbano riporre maggior fiducia nel director Gavin Raeburn", sottolinea Spencer, che ripone piena fiducia nelle capacità di Playground Games: "Il team sta dimostrando la stessa concentrazione nel realizzare qualcosa di fantastico con una IP che sappiamo essere molto importante per numerosi fan di Xbox. Non vediamo l'ora di mostrare di più, ma il team è semplicemente fenomenale".

Oltre al nuovo Fable, Plaground Games è al lavoro su Forza Horizon 5 in uscita a novembre 2021 su PC, Xbox Series X/S e Xbox One, che sembra già adesso avere tutte le carte in regola per elevare ulteriormente la qualità della sua serie di appartenenza. Non resta che attendere nel prossimo futuro informazioni più dettagliate sul ritorno dell'apprezzata serie Action/RPG di Microsoft.