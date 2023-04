Fable: Playground Games cerca un Lead Character Artist, ci siamo quasi

Per tanto tempo, Fable è scomparso dai radar ma lo sviluppo ha fatto grandi progressi: sono queste le ultime notizie riportate dalla stessa Playground Games, dalla quale abbiamo saputo che i lavori al progetto starebbero procedendo a gonfie vele. Ciò, tra le tante cose, si può desumere dalla ricerca di nuove figure professionali per il team.

Secondo quanto riportato da un annuncio di lavoro presso il sito jobvite (fonte in calce alla notizia), sappiamo che la software house dietro anche alla creazione di Forza Horizon è interessata ad assumere un Lead Character Artist, che entrerà a far parte del gruppo al lavoro sul sopracitato Fable. Il team continua quindi ad espandersi in previsione del futuro lancio del gioco sull'ecosistema Microsoft, anche se non vi è ancora una data ufficiale per l'arrivo del progetto.

"In qualità di studio di giochi first-party per Xbox, siamo appassionati nella creazione di giochi 'genre-defining', accessibili, belli e, soprattutto, divertenti. Siamo entusiasti di reboot-are il molto amato franchise di Fable insieme al continuo sviluppo della pluripremiata serie di Forza Horizon. Il nostro team, collaborativo, eterogeneo e leader del settore, si dedica alla realizzazione del miglior gioco di Fable possibile".

Questo è quanto viene dichiarato da Playground Games all'interno dell'annuncio di lavoro che, come detto sopra, è alla ricerca di un "Lead Character Artist esperto che gestisca e guidi il nostro team di Character Art nel realizzare asset di alta qualità per i personaggi". La figura professionale in questione sarà a stretto contatto con il Character Director e con l'Art Producer del progetto e, come riportato nella sezione "cosa farai", egli sarà alla guida del team del Character Art, ma non solo. Infatti, in base a quanto possiamo leggere sappiamo che dovrà:

Collaborare con il Character Director e l'Art Producer per pianificare ed eseguire lavori di character art che soddisfino i nostri requisiti tecnici e gli standard di alta qualità;

Garantire che tutte le risorse artistiche dei personaggi siano ottimizzate per le prestazioni e soddisfino i requisiti tecnici;

Mantenere l'integrità tecnica delle risorse dei personaggi e fornire indicazioni al team sugli aspetti tecnici del loro lavoro;

Collaborare con gli altri reparti per garantire coerenza e qualità in tutti gli aspetti del gioco;

Fornire regolarmente feedback e coaching al team per migliorare le loro capacità e la qualità del lavoro.

Il team di Fable non vede l'ora di mostrare le 'meraviglie' che ha creato e, consci del fatto che Fable è ormai giocabile, possiamo pensare che non manchi molto all'ufficializzazione della data d'uscita del progetto.