Fable: il progetto di Playground Games è un MMO? Il giornalista Jez Corden smentisce

Tra i grandi titoli annunciati durante l'evento dedicato ai giochi per Xbox Series X, l'attesissimo reboot di Fable, sviluppato da Playground Games, occupa un posto d'onore. Subito dopo la conferenza sono iniziate le speculazioni sulla possibile natura MMO che ora però vengono smentite da un altro giornalista.

Il giornalista francese conosciuto su Twitter come CronoTK aveva infatti pubblicato, poco prima dell'evento, una lista precisa dei titoli che sarebbero stati presentati durante l'Xbox Games Showcase. Tra i vari nomi era possibile leggere proprio l'esclusiva per Xbox Series X in sviluppo presso Playground Games accompagnata da una sigla particolare , ovvero "Fable MMO". La rete si è subito scatenata con le speculazioni di rito sulla possibilità che il nuovo Fable potesse effettivamente presentarsi con una struttura di gioco da massive multiplayer online, senza trovare conferme, ne smentite da parte di Playground Games.

Oggi è tornato sull'argomento Jez Corden, giornalista di Windows Central da sempre vicino agli ambienti Microsoft. In un tweet pubblicato sul suo profilo, Corden ha seccamente smentito le voci che circolano sul nuovo Fable con un post che recita: "Posso confermare che i rumor su Fable come MMO sono falsi". Il giornalista non ha tuttavia fornito ulteriori dettagli ne tanto meno la fonte di tale informazione.

Non resta che attendere le comunicazioni ufficiali di Playground Games per saperne di più. Intanto vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare il trailer di annuncio di Fable.