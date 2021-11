Fable, quando uscirà l'esclusiva Xbox e PC? Ne parla Shpeshal Nick

Con Fable in sviluppo da almeno quattro anni, cresce l'attesa per poter scoprire quali sono esattamente i programmi di Playground Games in merito alla pubblicazione dell'attesissimo RPG.

Un argomento affrontato di recente dal noto insider Shpeshal Nick. Il co-fondatore di XboxEra, che più volte si è dimostrato ben informato sui retroscena dello sviluppo videoludico, è apparso nell'ultima puntata del podcast. Nel corso dell'appuntamento, come accennato, si è discusso anche della possibile finestra di lancio di Fable su PC e Xbox Series X|S.

Nel rispondere alle domande del pubblico, Shpeshal Nick non ha avuto esitazioni, con l'insider che ha indicato nel 2024 il probabile anno di esordio del nuovo Fable. Sempre secondo il giornalista, con molto ottimismo si potrebbe sperare al massimo nell'autunno del 2023: un'eventualità che comunque giudica davvero poco probabile, preferendo guardare con maggiore attenzione all'anno successivo. Decisamente più contenuta, sempre secondo Shpeshal Nick, potrebbe invece essere l'attesa per vedere Fable in azione. L'insider ha infatti suggerito che Microsoft potrebbe essere persino pronta a mostrare del gameplay dell'RPG già ai The Game Awards 2021: un'ipotesi sulla quale non sembra però avere conferme precise.



Come sempre in caso di rumor, non resta altro da fare che attendere notizie ufficiali dagli Xbox Game Studios, ricordando che presto si terrà lo speciale evento per il 20° anniversario di Xbox.