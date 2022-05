Fable ridimensionato per problemi col ForzaTech Engine, lancio ancora lontano?

Fable è indubbiamente uno dei titoli più desiderati dall'utenza Xbox, ma allo stesso tempo un progetto che ad oggi rimane avvolto da una fitta coltre di mistero. Dopo il teaser che ne ha annunciato l'arrivo, Microsoft e Playground Games non hanno più mostrato nulla del gioco sino ad oggi, lasciando i fan in paziente attesa di novità.

Stando alle indiscrezioni diffuse da Gaz, fondatore di Game on Daily (aggregatore di news videoludiche) e spesso ospite del canale Colteastwood, il progetto di Fable starebbe procedendo più a rilento del previsto.

Le fonti con cui è entrato in contatto dipingono una situazione problematica dal punto di vista tecnologico: il team di Playground Games incaricato di plasmare il nuovo RPG starebbe faticando a sfruttare a dovere il ForzaTech Engine con un titolo così tanto diverso da un racing game come Forza Horizon. A quanto pare alcune meccaniche di gameplay non sono implementabili con il motore grafico, e Playground si è trovata costretta a ridimensionare il progetto sotto il profilo ludico.

Un altro problema è rappresentato dall'inesperienza di Playground con i ruolistici a mondo aperto, pur avendo sperimentato con la soluzione open world con la serie di Forza Horizon. Gaz afferma che Fable è "probabilmente più lontano di quanto si potrebbe pensare", sebbene inviti al contempo a non preoccuparsi troppo per lo stato di salute del progetto, che evidentemente non rischia di naufragare ma solo di presentare dei compromessi a causa delle problematiche con l'engine. Come sempre vi invitiamo a prendere la notizia con le dovute cautele, nella speranza che Microsoft torni a mostrare l'RPG all'Xbox & Bethesda Games Showcase.