Fable è scomparso dai radar ma lo sviluppo ha fatto grandi progressi, sembra

Che fine ha fatto Fable? Completamente scomparso dopo l'annuncio datato 2020, del nuovo progetto di Playground Games non sappiamo assolutamente nulla tuttavia sembra che lo sviluppo abbia compiuto "grandi progressi" negli ultimi tempi.

Questo almeno stando alle parole di Alan Hartman (Corporate Vice President di Turn 10), il quale fa sapere di aver passato una giornata profittevole negli studi di Playground Games. Hartman parla di grandi progressi compiuti su Fable e di un anno interessante in arrivo per Forza Horizon 5 (a proposito, avete letto la recensione del DLC Rally Adventure di Forza Horizon 5?).

Difficile saperne di più dal momento che ad oggi non abbiamo visto nemmeno un teaser del gioco ma solamente una immagine promozionale con il logo. A quanto sembra Fable sarebbe già in stato giocabile ma non ancora del tutto pronto per una presentazione pubblica, nei mesi scorsi si era parlato anche di un reboot di Fable in Unreal Engine 5, con Microsoft che avrebbe deciso di abbandonare il motore proprietario di Forza per passare invece all'UE5, allineandosi quindi a produzioni come Senua's Saga Hellblade 2.

Questa voce è stata però subito smentita, non ci resta dunque che sperare che Fable possa tornare a mostrarsi magari durante il prossimo grande evento Microsoft, l'Xbox Showcase dell'11 giugno.