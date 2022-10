Fable: il senior writer di Horizon Forbidden West si unisce a Playground Games

Annunciato durante l'Xbox Showcase di luglio 2020, il reboot di Fable ad opera di Playground Games è subito sparito dai radar dopo il primo teaser trailer, e pochissime sono state le informazioni diffuse nei due anni successivi.

Stando ad un aggiornamento di Jez Corden risalente allo scorso giugno, lo sviluppo di Fable procede bene e nel corso dei mesi il team di sviluppo si è espanso accogliendo diversi professionisti del settore videoludico. L'ultimo in ordine di tempo ad unirsi è Andrew Welsh, ex membro di Guerrilla Games e noto per aver ricoperto il ruolo di Senior Writer per Horizon Forbidden West, oltre ad essere Associative Narrative Director per Horizon Call of the Mountain, lavoro portato avanti da freelance.

Welsh ha confermato su LinkedIn di essere entrato in Playground Games per portare avanti lo sviluppo del prossimo gioco di Fable, sebbene per il momento non abbia specificato quale ruolo specifico rivestirà all'interno del progetto. Dato il suo background, comunque, è altamente probabile che contribuirà a plasmare la narrativa dell'atteso RPG.

Per il resto continua a non essere chiaro a che punto siano i lavori sul gioco, presumibilmente ancora lontano dalla sua pubblicazione: Fable si farà rivedere quando sarà pronto, nel frattempo che Playground continua a lavorare costantemente per riportare in scena l'amato franchise Xbox nel migliore dei modi.