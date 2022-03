Fable: sviluppo difficoltoso a causa dell'inesperienza di Playground con i GDR?

Dopo essere stato presentato nel 2020, non abbiamo purtroppo più ricevuto informazioni concrete su Fable, né abbiamo mai potuto dare uno sguardo al ruolistico open world che sta prendendo forma negli studi di Playground Games, gli autori dell'apprezzata serie di Forza Horizon.

Dopo aver anticipato che Hellblade 2 avrà una qualità stellare su PC e Xbox, il designer Juan Fernandez ha discusso di alcuni problemi a cui sarebbe andata incontro Playground durante la realizzazione di Fable. Lo sviluppatore, che precedentemente ha militato tra le fila dello studio, ha parlato nello specifico delle difficoltà nell'approcciarsi per la prima volta ad un GDR open world da parte degli autori di Forza Horizon.

"Playground è molto organizzata e si concentra sulla produzione. Ogni due anni pubblicano Forza Horizon, che ha più di 90 su Metacritic, con una qualità incredibile. Si sono cimentati nei giochi di corse e hanno dominato questi ultimi anni, sono molto intelligenti e sanno cosa stanno facendo.

Volevano espandersi con qualcosa di diverso e pensavano che ciò che sanno fare bene siano i giochi di corse open world, [ma] mancano persone con la conoscenza di come è fatto il gameplay in un mondo aperto dove controlli un personaggio e le azioni sono molto diverse da quelle che hai in un gioco di corse. A livello tecnologico, devi sviluppare animazioni, scripting, un sistema di missioni. Muoversi in macchina a 300 km/h ha requisiti molto diversi rispetto a camminare per le campagne".

Lo scorso febbraio Amie Loake si è unita a Playground Games tornando così a lavorare sulla serie di Fable dopo la chiusura di Lionhead Studio.