Fable: il team di Forza Motorsport sta aiutando Playground Games?

Fable sta tornando sta tornando. Dopo anni di rumor e indiscrezioni, durante l'Xbox Game Showcase dello scorso mese di luglio Microsoft si è finalmente decisa ad annunciare il nuovo episodio della saga, che arriverà su Xbox Series X e PC. Ad occuparsene sono i ragazzi di Playground Games, studio first-party già responsabile dell'acclamata serie Forza Horizon.

Gli sviluppatori lo hanno descritto come l'inizio di una nuova era per il leggendario franchise, promettendo un "terra con dei posti meravigliosi popolati da creature fantastiche". Del gioco in sé si conosce davvero poco, ma l'impressione è che si tratti di un progetto davvero ambizioso, com'è giusto che sia per uno dei simboli di Xbox. È inoltre possibile che nello sviluppo sia stato coinvolto anche un altro studio interno, Turn 10, famoso per Forza Motorsport.

A lanciare quest'ipotesi è stato il portale VGC dopo un'analisi del profilo LinkedIn di Bill Giese, un designer senior di Turn 10 che ha messo il suo zampino sugli ultimi tre giochi della serie Forza Motorsport. Stando alla descrizione reperibile sul suo profilo, Giese starebbe lavorando sia a Forza sia a Fable, suggerendo l'esistenza di un rapporto di collaborazione tra Playground Games e Turn 10. L'ipotesi ci appare più che plausibile, dal momento che è usanza comune collaborare per due o più studi di una stessa "famiglia" - in questo caso Xbox Game Studios - collaborare per un progetto comune.

Attualmente ci sarebbero ben 200 persone al lavoro su Fable, compresi alcuni veterani provenienti da Rocksteady, Ninja Theory, BioWare e Gearbox. Turn 10, dal canto suo, sta sviluppato Forza Motorsport per Xbox Series X.